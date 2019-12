Ильхам Алиев. Президент-реформатор, держащий руку на пульсе народа

Ответственность за судьбу Азербайджана и его народа легла на Ильхама Алиева в молодые годы. Ему было 42 года, когда он был избран Президентом. Если взглянуть на современную мировую историю, то вряд ли можно встретить главу государства в столь молодом возрасте. Были сомнения: сможет ли? Смог. С невероятным успехом справился с этой миссией, возложенной на него велением времени и выбором народа.

Жизнь Ильхама Алиева – это страницы успеха. Годы учебы в Москве, сложные переговоры по нефти, 16-летний период президентства, каждый месяц, каждый год которого вошли в историю…



Это можно считать и харизмой, врожденным лидерским талантом. Вдобавок он прошел школу Гейдара Алиева, где сформировались его нравственно-политические взгляды. Науку управления он постигал у гениального политического деятеля, основоположника нашего современного независимого государства, великого лидера нашего народа Гейдара Алиева. Принцип преемственности в политике красной нитью проходит через все выступления Президента Ильхама Алиева. Главное, что отличает его от мировых лидеров - это постоянный контакт, общение с народом. В одном из интервью он говорит: «Это живое общение позволяет мне держать руку на пульсе народа, знать о том, что беспокоит людей, и, конечно, контролировать выполнение решений».



Давайте вместе перелистаем некоторые страницы жизненного пути нашего Президента, вошедшего в историю как лидер-реформатор, созидатель развитого Азербайджанского государства.



Самый молодой выпускник и преподаватель МГИМО



Родители отдали его в школу, когда ему не было и 6 лет. Школу он закончил в неполные 16 лет. Паспорт в этом возрасте не давали, и Ильхам Алиев уехал в Москву поступать в институт со справкой. С первой же попытки, еще не достигнув 16-летия, он стал студентом одного из самых престижных вузов - Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Здесь накопил первый опыт самостоятельной жизни и общения. По окончании института получил направление в одно из посольств СССР за рубежом, однако предпочел остаться в МГИМО. Поступил в аспирантуру, защитил диссертацию и в 23 года начал работать преподавателем в альма-матер.



В целом, с МГИМО связаны 15 лет жизни Ильхама Алиева. Называя тот период незабываемым временем, Ильхам Алиев в интервью российским телеканалам сказал: «Годы студенчества для каждого человека – особые годы. Это годы становления, годы вступления в самостоятельную жизнь. Эти годы дали мне и знания, опыт общения. Это был первый опыт самостоятельной жизни».



Это интервью Президента Ильхама Алиева напомнило мне слова, сказанные великим лидером о своем политическом преемнике 16 лет назад: «Он является высокоинтеллектуальной, энергичной и инициативной личностью с прагматичным мышлением, прекрасно разбирающейся в современной мировой политике и экономике».



Знания и опыт, приобретенные Ильхамом Алиевым в МГИМО, существовавшая там атмосфера сыграли важную роль в его последующей политической деятельности, формировании как зрелого государственного деятеля. А этот престижный вуз, в свою очередь, гордится Ильхамом Алиевым – первым Президентом среди его выпускников. Проводя исследования, я наткнулся на слова бывшего ректора МГИМО Николая Лебедева, с которыми он обратился к Ильхаму Алиеву: «Я всегда ставил вам «отлично». Вы заслуживаете этой оценки и как руководитель процветающего государства».



Думаю, трудно найти другое лаконичное выражение, с такой точностью в двух словах характеризующее студенческие годы и президентскую деятельность Ильхама Алиева.



Сложные переговоры по нефти и искусство убеждать оппонентов



В первые годы независимости Азербайджан переживал тяжелый экономический кризис. Те, кто находился у власти до Гейдара Алиева, оставили ему тяжелое наследие. Государственная казна была пустой. В такой ситуации невозможно было проводить какую-либо работу, и все надежды оставались на нефть на дне моря.



Великий лидер с большой дальновидностью старался привлечь иностранные компании к добыче каспийской нефти. Однако в то время Азербайджан считался рискованной страной. Одна из исторических заслуг великого лидера перед Родиной и народом заключалась в умении убедить иностранных инвесторов в том, что вложение средств в Азербайджан будет не напрасным.



Переговоры же проходили тяжело. Каждая из сторон исходила из своих интересов. Начавшиеся в Баку в марте 1994 года, переговоры затем продолжились в Стамбуле и Хьюстоне. Противоположная сторона ставила крайне тяжелые условия. Было выдвинуто даже условие о том, что если Азербайджан не договорится с Россией и не решит вопрос о правовом статусе Каспия, то переговоры будут приостановлены. Но решение вопроса о статусе было делом не одного-двух лет. Получив информацию об этом, великий лидер направил в Вашингтон Ильхама Алиева, работавшего в то время вице-президентом Государственной нефтяной компании по внешним связям. Он провел по ту сторону океана очень полезные встречи и решил вопрос.



Многолетние наблюдения показывают, что Ильхам Алиев не любит выпячивать личные заслуги. Он редко говорит и об участии в переговорах по нефти. В недавнем выступлении на церемония по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников сказал лишь, что продолжавшиеся больше месяца переговоры в Хьюстоне сыграли решающую роль: «Руководство Государственной нефтяной компании - наш друг покойный Натиг Алиев, Хошбахт Юсифзаде, Валех Алескеров, я и другие сотрудники старались убедить инвесторов в том, что вкладывать инвестиции в Азербайджан можно и нужно, что тот, кто сегодня вкладывает инвестиции в Азербайджан, завтра получит большую пользу. Так и случилось. Инвестиции, вложенные в реализацию «Контракта века», окупились сполна. Иностранные инвесторы получили доход, исчисляющийся миллиардами долларов. Доход Азербайджанского государства превысил сто миллиардов долларов».



Участник переговоров Хошбахт Юсифзаде вспоминает: «Следует учесть, что в Азербайджане, только что вступившем в то время на путь независимости, специалисты-нефтяники не имели достаточного опыта переговоров с иностранными компаниями. Однако прекрасное знание Ильхамом Алиевым, окончившим Институт международных отношений в Москве, получившим ученую степень, а затем преподававшем в этом институте, английского языка и международно-правовых вопросов, его умение, наладив прямой контакт с нашими партнерами, находить путь выхода из сложных ситуаций и устранять напряженность, проявились и на встречах с компетентными лицами в Вашингтоне».



Таким образом, этот нефтяной контракт, получивший название «Контракт века», вывел Азербайджан на путь развития и сыграл решающую роль в последующей судьбе нефтяной промышленности и страны в целом. Извлечение до сих пор в рамках контракта 500 миллионов тонн нефти на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли», продление два года назад срока контракта до 2050 года еще раз подтверждают, насколько правильное решение было принято в 1994 году.



Веление времени и мудрый выбор народа



Шестнадцать лет назад, когда Азербайджан оказался лицом к лицу с новым вызовом времени, наш народ, в очередной раз сделав мудрый выбор, доверил свою дальнейшую судьбу политическому преемнику великого лидера Ильхаму Алиеву. Безусловно, этот выбор был не только следствием успеха курса Гейдара Алиева, он был продиктован верой и доверием к его преемнику.



Как можно охарактеризовать период президентства Ильхама Алиева? Если сказать одним предложением, то в эти годы не было другой такой страны, которая развивалась бы как Азербайджан: и с социально-экономической и политической точек зрения, и в плане совершенствования системы управления, динамизма реформ.



Если подойти под другим углом зрения, то можно убедиться в том, что за эти годы Азербайджан, модернизировавшись, вступил в качественно новый этап. Все сферы жизни страны обновились и неузнаваемо изменились. Это обновление сопровождалось неуклонным повышением благосостояния народа, решением значительной части накопившихся проблем, объединило государство и народ на единой платформе.



За счет чего стало возможным произошедшее на наших глазах немыслимое развитие – нефти, газа, плодородных земель? Нет. Есть страны, где нефти и газа значительно больше, чем в Азербайджане, но они живут в нищете, задыхаются в водовороте конфликтов.



Речь, в первую очередь, идет о решающей роли лидера. Прагматизм, гибкая и продуманная государственная политика, системный и последовательный подход, дальновидность и принципиальность, высокий уровень управления и гуманизм – все это лидерские качества, присущие Президенту Ильхаму Алиеву. Развитие Азербайджана, надежная защита и обеспечение наших национальных интересов стали возможными благодаря высочайшим качествам главы нашего государства. Ему удалось мастерски адаптировать Азербайджан к вызовам времени.



Свою основную задачу Президент Ильхам Алиев видит в служении народу и требует этого от всех чиновников. В центре проводимой им политики находится гражданин Азербайджана, его заботы. Именно поэтому народ всегда поддерживал и поддерживает своего лидера. Это наглядно подтвердили проведенные за последний год опросы мнений.



Коэффициент доверия и постоянно растущий рейтинг



Если обратиться к мировой практике, то можно убедиться в том, что после президентских выборов рейтинг лидеров обычно падает. Это объясняется тем, что главы государств могут выполнить далеко не все предвыборные обещания, или предпринимают шаги, не отвечающие интересам общества. Коэффициент одобрения их деятельности в лучшем случае поднимается не выше 50-60 процентов.



Рейтинг же Президента Ильхама Алиева стабилен и достаточно высок. Результаты опроса мнений (апрель 2019 года), проведенного Французским институтом социологических исследований Opinion Way через год после состоявшихся в Азербайджане последних президентских выборов, показали, что более 85 процентов населения поддерживает работу, проводимую под руководством Ильхама Алиева. 75,6 процента респондентов положительно ответили на вопрос о том, как они оценивают выполнение президентом предвыборных обещаний. Руководитель института Бруно Жибар признал, что опрос однозначно подтвердил: азербайджанцы очень довольны своим политическим руководством.



Еще один опрос мнений, связанный с деятельностью Президента Азербайджана, был проведен недавно Центром социальных исследований. В ходе опроса 1316 респондентам было предложено оценить деятельность Ильхама Алиева в октябре. Из них 77,5 процента отметили, что вера и доверие к Президенту страны возросли, а 18,1 процента сообщили, что вера и доверие к нему сохранились на прежнем уровне: все вместе 95,6 процента.



Вызывают интерес и ответы на другие вопросы. К примеру, осуществляемую в Азербайджане социально-экономическую деятельность и реформы, проведенные Президентом за последний год в данной сфере, позитивно оценили 90,5 процента, а работу по развитию регионов - 93,1 процента респондентов.



Более 80 процентов респондентов расценили сохранение в стране общественно-политической и социально-экономической стабильности как самый успешный результат деятельности Президента Ильхама Алиева. Эта высокая оценка вполне понятна: несмотря на негативные процессы в регионе и мире, Азербайджан продолжал динамичное социально-экономическое развитие, были сделаны все необходимые шаги, приняты последовательные меры во имя спокойствия и благосостояния народа.



В числе факторов, обусловливающих позитивный имидж Президента Ильхама Алиева, эксперты особо отмечают структурные и кадровые реформы, осуществленные в период с апреля 2018-го по апрель 2019 года, серьезные шаги, направленные на повышение эффективности и обеспечение прозрачности государственного управления, устранение негативных явлений, вызывающих обеспокоенность общества.



Единство слова и дела



Как мы уже отметили, важнейшим фактором, непосредственно влияющим на рейтинг глав государств, является степень выполнения предвыборных обещаний.



75,6 процента опрошенных положительно ответили на связанный с этим вопрос Института социологических исследований Opinion Way. Эта оценка, естественно, обусловлена единством слова и дела: ни одно обещание Президента Ильхама Алиева не осталось невыполненным. Если помните, даже в период, когда нефтяные доходы резко сократились, когда мир столкнулся с глобальным финансовым кризисом, все социальные программы в Азербайджане были выполнены. Ильхаму Алиеву удалось успешно довести до конца все начатые дела. Если добавить к этому транснациональные энергетические и транспортные проекты, реализованные по инициативе и при участии Азербайджана, вступление нашей страны в малочисленный клуб космических государств, то картина станет еще яснее.



Президент, находящийся в прямом контакте с населением, демонстрируя солидарность с народом во всех вопросах, вызывающих беспокойство общества, принимал оперативные меры по решению поднятых проблем. Многие помнят о том, что, избираясь впервые Президентом в 2003 году, Ильхам Алиев обещал открыть более 600 тысяч рабочих мест. В то время некоторые посчитали это фантастикой. Президент выполнил и это обещание. Сегодня безработица в нашей стране сократилась с 45 до 5 процентов, а бедность с 50 до 3 процентов.



В начале 2000-х годов энерго-, газо- и водоснабжение, дорожная инфраструктура, состояние школ, больниц в регионах были неудовлетворительными. Президент сказал, что эти вопросы, беспокоящие население, в скором времени будут решены. Долго ждать не пришлось. В настоящее время газифицировано 95 процентов территории страны. За шестнадцать лет проложено около 16 тысяч километров дорог. Построено более трех тысяч школ, заново отстроено или отремонтировано свыше 600 медицинских учреждений. За это время были сданы в эксплуатацию более 30 электростанций, Азербайджан стал страной, экспортирующей электроэнергию.



С первого дня избрания Президентом Ильхам Алиев обещал, что будет продолжать политику великого лидера Гейдара Алиева. Сказал, что будет Президентом каждого гражданина. Эти и другие обещания подтвердились практическими делами.



Никогда еще в истории Азербайджан не был таким сильным, независимым и свободным. Могущественный, во всех отношениях независимый, с каждым днем модернизирующийся Азербайджан является творением Ильхама Алиева.



Ответ скептикам: работа и результат



Обычно, когда выдвигается новая идея или инициатива, многие относятся к этому с сомнением, особенно, если с такой идеей выступает такая новоформирующаяся страна, как Азербайджан. Вспомните, как в свое время была встречена идея Гейдара Алиева о нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. Скептики считали прокладку трубопровода из Азербайджана к Средиземному морю грезами. Его даже назвали легендой трех морей.



Или возьмем проект «Южный газовый коридор», являющийся идеей Президента Ильхама Алиева. Такой же скептический подход был и к инициативе прокладки трубопровода TANAP. Если вы обратили внимание, то ходили многочисленные разговоры, публиковались статьи о его несбыточности.



Этот момент не прошел мимо внимания корреспондента китайского телевидения. Отвечая на вопрос китайского корреспондента об этом, Ильхам Алиев сказал: После прокладки трубопровода протяженностью около 2 тысяч километров между Баку и средиземноморским портом Джейхан все увидели, что Азербайджан разнес скептический подход в пух и прах. Когда начинался проект, Азербайджан не был таким сильным, как сегодня, во многом зависел от внешней финансовой поддержки. Несмотря на это, проект был успешно завершен.



Что касается Южного газового коридора, то это еще более крупный проект. В этом проекте стоимостью 40 миллиардов долларов, охватывающем 7 стран, участвуют около 10 международных банков, многочисленные компании. «Этот проект начали мы. Было много скептических мнений относительно объема ресурсов, строительства трубопровода, технических трудностей, финансовых сложностей и других вопросов. Но мы сказали: если мы начали это, то сделаем. Сейчас данный проект, можно сказать, завершается. Поэтому мы должны ответить на скептический подход не словами, а предпринятыми шагами, проделанной работой», - сказал в интервью Президент Азербайджана.



Сегодня голосов скептиков, естественно, не слышно. В частности, открытие соединяющегося с Европой участка газопровода TANAP, являющегося частью Южного газового коридора, еще раз продемонстрировало силу и решительность Азербайджана.



В целом, все проекты, начатые Азербайджаном или с его участием, страной реализованы. Два года назад в Баку состоялось открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, соединяющей Турцию и Азербайджан, Центральную Азию и Китай. Можно сказать, завершилась реализация другого важного проекта, имеющего цель наладить скоростное и выгодное торговое сообщение между Европой и Юго-Восточной Азией - создание участка транспортного коридора Север - Юг, проходящего через Азербайджан.



Скептический и предвзятый подход проявлялся также накануне важных международных мероприятий, организованных Азербайджаном. Ответ таким людям опять же был дан работой и успешным результатом. Список достаточно широк и многоспектрален: Всемирный форум по межкультурному диалогу, Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, Саммит религиозных лидеров мира, а также первые Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, соревнования Формула-1…



Завершая тему, считаю необходимым также отметить, что недавно организованный в Баку на высоком уровне Саммит Движения неприсоединения вызвал широкий резонанс в мире и стал очередным веским ответом и скептикам, и нашим недоброжелателям.



Слово, сказанное к месту и вовремя



За последние 16 лет мы стали свидетелями смелых, основанных на глубокой логике выступлений нашего Президента со многих международных трибун. Ильхам Алиев смело критикует двойные стандарты, решительно отстаивает национальные интересы. Как результат решительности и воли лидера, Азербайджан даже в самых сложных ситуациях ни перед кем не склоняет голову, решительно и открыто высказывает свою позицию.



Слово, сказанное к месту и вовремя, конечно, является более веским, более действенным. Не надо ходить далеко, достаточно вспомнить два произошедших в последнее время события. Премьер-министр Армении Пашинян высказал абсурдные мысли о принадлежности Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана не спешил ответить ему, дождался подходящего момента.



Такой момент, наконец, настал. Ильхам Алиев сказал свое слово в России, с трибуны Дискуссионного клуба «Валдай»: «Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак». Эти слова, произнесенные с авторитетной трибуны, в прямом эфире, услышал весь мир. Всем еще раз стало ясно, что Карабах принадлежит Азербайджану. Лидер Азербайджана ни на шаг не отступит от своей справедливой позиции, связанной с конфликтом.



Очередное заявление, раскрывшее, разоблачившее подлинную сущность руководства Армении, прозвучало спустя несколько дней в Ашгабаде, на саммите глав государств СНГ. Президент Азербайджана привлек внимание к памятнику, установленному в Армении нацистскому пособнику Гарегину Нжде. Он сказал, что возведение в СНГ памятников фашистам недопустимо, памятник в Ереване должен быть демонтирован. Вокруг этого мнения Ильхама Алиева все еще не утихают дискуссии, осуждается позиция руководства Армении.



Ильхам Алиев, подвергший резкой критике растущую в мире исламофобию, запомнился также настойчивыми призывами к мусульманской и исламской солидарности. Его слова, сказанные по этому поводу в одном из последних выступлений, были восприняты с большим одобрением: «Я неоднократно обращался к мусульманским странам. Открыто обращался, говорил: как вы обнимаетесь с Арменией? Как вы приглашаете их лидеров? Разве вы не видите, что они сравняли с землей наши мечети? Не видите, что они осквернили наши мечети? Посмотрите - есть снимки – во что они превратили Агдамскую мечеть, шушинские мечети, мечети на других оккупированных землях? Ведь эти мечети принадлежат не только нам, но и всему мусульманскому миру. Как можно закрывать на это глаза?».



Революционные реформы и брендовый проект «ASAN xidmət»



Сегодня мир знает и принимает Ильхама Алиева как Президента-реформатора. В отчете Doing Business-2020 Всемирного банка Азербайджан вошел в число 20 самых реформаторских стран. В отчете Давосского всемирного экономического форума наша страна занимает 10-е место по долгосрочной стратегии правительства и 5-е место по уровню нацеленности на реформы.



Граждане Азербайджана являются непосредственными свидетелями реформ, являющихся сознательным выбором руководства страны, в своей повседневной жизни ощущают их позитивные результаты. А в последний год реформы приобрели более глубокий, революционный характер. Глава государства анонсировал их в апреле 2018 года, накануне президентских выборов: «В будущем основной задачей вновь будет совершенствование управления, повышение эффективности нашей деятельности, создание более благоприятных условий для предпринимателей и диверсификации экономики».



Подчеркнув значение реформ и в своем выступлении на 100-летнем юбилее Бакинского государственного университета, Президент Ильхам Алиев заявил, что в этой области будут предприниматься еще более существенные шаги. Спустя некоторое время в системе государственного управления были проведены очередные коренные реформы и кадровые преобразования. Вслед за этим был распущен Милли Меджлис V созыва и назначены новые выборы в парламент.



Каждая реформа служит развитию и благосостоянию народа, и это налицо. Достаточно взглянуть на один только факт: в результате последних экономических реформ только за десять месяцев нынешнего года в бюджет поступили дополнительные доходы в размере более 850 миллионов манатов. Эти средства направлены в социальную сферу, на благосостояние населения. Реализованный крупный социальный пакет позитивно сказался на бюджете более чем 4,2 миллиона человек. Минимальная заработная плата увеличилась вдвое, а минимальная пенсия – на 70 процентов. Значительное повышение было отмечено и в пособиях для вынужденных переселенцев.



Привлекает внимание еще один момент: инициатором всеобъемлющих реформ, которые воспринимаются в мире с большим интересом, является сам Президент. Одна из важных инициатив Ильхама Алиева - «ASAN xidmət» - получил известность во всем мире как интеллектуальный бренд Азербайджана. «ASAN xidmət», поставивший заслон перед коррупцией, взяточничеством, бюрократией, волокитой в секторе услуг, с которым население находится в повседневном контакте, является не рядовым проектом, а коренной реформой, вызвавшей гражданскую удовлетворенность по сути во всей стране, создавшей революционные перемены в сознании. Согласно последним опросам мнений, удовлетворенность граждан службой составляет 99,4 процента. На сегодняшний день в центры «ASAN xidmət», сеть которых постепенно расширяется, поступило более 34 миллионов обращений. И коэффициент удовлетворенности, и количество обращений свидетельствуют о большой эффективности проекта.



Семейный очаг и путь к успеху



В одном из интервью Президент Ильхам Алиев сказал, что проводит свой досуг с семьей, черпает в ней энергию для жизни. «Я тот человек, который с радостью идет на работу и с радостью возвращается домой», - отметил он.



Ильхам Алиев и Мехрибан ханым много лет вместе идут по жизни. Первая леди Мехрибан Алиева, играющая активную роль в общественно-политической, культурной жизни Азербайджана, обладающая высоким интеллектом, являющаяся принципиальным и добрым человеком, снискала большую любовь и симпатию народа. Возглавляемый ею уже 15 лет Фонд Гейдара Алиева своими важными программами, грандиозными проектами вносит ценный вклад в развитие нашей страны. За эти годы в рамках программы «Обновляющему Азербайджану – новую школу» было капитально отремонтировано или заново отстроено более трех тысяч школ. По линии и при поддержке Фонда тысячи людей прошли лечение. Фонд также играет незаменимую роль в сохранении нашего материально-духовного наследия. Поэтому назначение Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом было встречено с одобрением как логический результат проделанной работы.



Мехрибан ханым является ближайшим соратником Президента. Глубоко осознавая ответственность миссии, возложенной на нее как на первую леди, она оказывает главе государства огромную поддержку в решении судьбоносных для страны вопросов. Она считает, что каждый, кто работает в государственных структурах, в своей повседневной деятельности должен руководствоваться такими духовными ценностями, как человеколюбие, милосердие, взаимное уважение, доброта, лишь в этом случае можно добиться самых ярких побед, подняться на самые высокие вершины.



На мой взгляд, путь Ильхама Алиева к успеху берет свое начало именно в идеальном семейном очаге. Он вырос в семье одного из гениальных политических деятелей современности Гейдара Алиева и нашего выдающегося ученого Зарифы Алиевой, получил их воспитание. Впоследствии судьба свела его с такой благородной супругой с чуткой душой и богатым духовным миром, как Мехрибан ханым. Их взгляды совпадают, дополняют друг друга, и это - один из факторов, обусловливающих успехи Азербайджана. Успешный визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в ноябре этого года в Москву, переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым привлекли внимание как показатель ее международного имиджа.



Великий лидер в свое время шаг за шагом передал собственный опыт своему преемнику, научил его тому, как действовать в той или иной ситуации. Как результат этого, новый лидер Азербайджана в XXI веке – Ильхам Алиев сформировался как обладающая сильным характером совершенная личность, опережающая свою эпоху, свое время, и это проявляется в каждом шаге нашего Президента как во внутренней, так и во внешней политике. Он превратил Азербайджан, расположенный в беспокойном регионе, в островок безопасности, страну с современной экономикой, пользующуюся авторитетом в мире. В частности, реализация гигантского транснационального проекта TANAP приумножила славу Президента Ильхама Алиева. Обратим внимание на прозвучавшие только за последний месяц мысли о его лидерстве.



Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган: Нельзя забыть лидерства моего брата Ильхама Алиева в реализации TANAP.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили: Заслуги Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в реализации проекта TANAP неоценимы. Он является одним из самых успешных лидеров нашего времени.



Король Иордании Абдалла II: Вы играете очень важную роль на международной арене. Выражаю Вам признательность за эту роль в регионе и мире. Я всегда рассчитываю на Ваше лидерство, доброту и поддержку в отношении нашей страны.



Слышать эти слова от мировых лидеров очень приятно. Наш народ и каждый благодарный азербайджанец гордится своим Президентом, являющимся одним из самых успешных лидеров современности, играющим важную роль на международной арене. Потому что путь побед, начавшийся 16 лет назад, ведет Азербайджан от вершины к вершине…



Источник: АЗЕРТАДЖ