Барселона платит самые высокие зарплаты в мире среди спортивных команд

Барселона платит самые высокие зарплаты в мире среди спортивных команд. Такой вывод сделало издание Sporting Intelligence, проведя исследование за 2019 год.



Во внимание брали данные 350 команд, 18 лиг в семи видах спорта, таких как футбол, бейсбол, баскетбол, крикет, хоккей, австралийский футбол и американский футбол.



Выяснилось, что в Барселоне средняя зарплата составляет 12,284 миллионов долларов в год. За каталонцами следует Реал, который платит в среднем 11,154 миллиона, а замыкает тройку Ювентус с 10,106 миллионами. Стоит отметить, что туринцы оказались в тройке только после прихода в клуб Криштиану Роналду, которому платит более 30 миллионов долларов в год. Еще два года назад Ювентус был в этом рейтинге на 32 месте.



Если говорить о чемпионатах, то самой высокооплачиваемой лигой является НБА, где средняя зарплата составляет 8,66 миллионов долларов.



Среди футбольных дивизионов самые большие зарплаты в АПЛ - средний годовой доход 4,126 миллионов.



Список из 12 команд мира с самыми высокими зарплатами:





