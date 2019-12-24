На Украине выразили протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с запуском поездов по Крымскому мосту и посещением полуострова президентом России Владимиром Путиным. Как заявили в ведомстве, мост через Керченский пролив был построен "без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права".

"Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией украинских территориях", — говорится в сообщении министерства.



Украинские дипломаты также сообщили, что передали Москве ноту протеста.

Запуск поездов по мосту



В понедельник Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста. Президент назвал запуск пассажирских поездов большим событием, а сам инфраструктурный объект — "красавцем".



Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Он стал самым протяженным в России — длина сооружения составила 19 километров.

Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года — на семь месяцев раньше запланированного срока.

