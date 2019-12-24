Зеленский подписал закон о статусе участника боевых действий для добровольцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий (УБД) бойцам добровольческих формирований. Об этом информирует пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПО.



Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" 329-IX.



Отмечается, что закон позволяет членам добровольных формирований, участвовавших в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции, получить официальный статус УБД. Таким образом на них будут распространяться социальные гарантии, которые предусмотрены законом о ветеранах и членах их семей.



Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия.



Закон предусматривает предоставление статуса участника боевых действий тем, кто участвовал в АТО не менее 30 календарных дней (в частности по совокупности дней пребывания).

