Евросоюз прокомментировал запуск движения поездов по Крымскому мосту

Евросоюз прокомментировал запуск движения поездов по Крымскому мосту

ЕС считает, что на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту следовало получить согласие Украины, говорится в распространенном в понедельник заявлении европейской дипслужбы.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.

"РФ завершила строительство железнодорожного участка моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - говорится в заявлении.

По мнению европейских дипломатов, мост также "ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря".

"Красавец, а не мост": Путин на открытии движения поездов в Крым
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, запуск железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и превратит Крым в полноценный круглогодичный курорт, а также будет способствовать развитию экономики региона в целом.