Бондарчук представил в Москве фильм "Вторжение"

Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.



Бондарчук: Александр Петров во "Вторжении" будет таким, "каким его никогда не видели"



"Это счастье - работать с такой командой. Хочу поблагодарить Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично Владимира Мединского. Спасибо! Ну и как всегда, приятного просмотра!" - сказал режиссер картины со сцены.



На премьеру также пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, актеры Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков и Сергей Гармаш, сыгравшие в фильме главные роли.



"Вторжение" является продолжением блокбастера "Притяжение". Сюжет сфокусирован на москвичке Юлии, которую используют в качестве подопытной и проводят над ней эксперименты, поскольку она единственная была в контакте с пришельцем. А в это время над планетой нависла угроза инопланетного вторжения.



В российский прокат картина выйдет 1 января 2020 года. Как ранее сообщил Бондарчук ТАСС, права на "Вторжение" уже проданы в ряд стран Европы и Восточной Европы, Прибалтики, Японию и Корею, а также на англоговорящие территории.





