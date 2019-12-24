Пасмурная и дождливая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 25 декабря, зимние пейзажи с небольшим морозом следует ожидать лишь в Карпатах, а на остальной территории сохранится пасмурная, дождливая и теплая, как для декабря, погода, сообщает Укргидрометцентр. В среду в Украине временами дождь, в западных областях местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно восточный (в западной части северо-западный), 5-10 м/с.



Температура в течение суток 3-8°, в западных и восточных областях 0-5° тепла (в южной части днем 7- 12°).



В Карпатах снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.



В Киеве - дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура в течении суток 5-7°тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 декабря самая высокая температура днем была 7,8 в 2017г., самая низкая ночью -21,0 в 1969г.



На 26 декабря временами дождь, в западных областях с мокрым снегом. В восточной части страны местами туман.



Ветер на Левобережье юго-восточный, 3-8 м/с, на Правобережье - северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура в течение суток в западных областях от 4° тепла до 1° мороза, на остальной территории 2-7° тепла (днем на крайнем юге страны 7-10° тепла),



В Карпатах небольшой снег, метель, температура ночью и днем 2-7° мороза.



В Киеве - дождь. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура в течении суток 4-6° тепла.

