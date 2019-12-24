Большинство украинцев против допуска иностранцев к рынку земли - опрос

Против открытия рынка сельскохозяйственных земель для украинских компаний высказались 47,4% опрошенных украинцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Институтом Горшенина, опубликованные во вторник, 24 декабря. На вопрос "Как вы считаете, нужно ли разрешить гражданам Украины и украинским компаниям продавать/покупать землю сельскохозяйственного назначения?" 33,7% респондентов ответили "точно нет", еще 13,7% выбрали ответ "скорее нет".



В то же время 39,4% опрошенных поддерживают запуск рынка земли для украинцев ("точно да" - 15,8%, "скорее да" - 23,6%).



Подавляющее большинство граждан Украины (86,1%) высказались против купли-продажи земли сельхозназначения иностранными гражданами и компаниями. Из них категорический ответ "точно нет" выбрали 72,7% опрошенных, "скорее нет" - 13,4%.



Только 7% украинцев ответили, что поддержат идею предоставления разрешения иностранцам покупать и продавать землю ("точно да" - 2,8%, "скорее да" - 4,2%).



Среди опрошенных, чуть меньше четверти (22,8%) имеют земельный пай, 74,4% - не имеют его.



Исследование Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса было проведено Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси методом личного формализованного интервью (face-to-face) 22 ноября - 10 декабря 2019. Были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий АР Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской областей) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.

