На Донбассе за сутки ранены двое военных

За минувшие сутки сепаратисты 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в среду, 25 декабря.



Один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое.



Восемь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно четыре раза неподалеку Новолуганского - из 82 мм миномета - 9 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе населенного пункта Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Шумел - из гранатометов различных систем, у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.



С начала текущих суток зафиксирован один обстрел. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям недалеко от населенного пункта Крымское. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.



Как известно, в 2019 году на Донбассе погибли 110 бойцов всех силовых подразделений. По данным Генштаба на 19 декабря, боевые потери ВСУ в зоне ООС с начала года составили 97 человек; ранены 499 военный, 78 получили другие повреждения. Небоевые потери – 77 погибших.

