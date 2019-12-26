В Грузии предложили диалог с Россией по примеру "нормандского формата"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата".



"Если будет возможность, было бы хорошо иметь формат нормандского типа (переговоров с РФ - ред.), где Грузия будет представлена вместе с партнерами, так как у нас нет силы проводить переговоры одним... нам нужна эта поддержка. Украина, например, входит в этот формат, а не проводит прямые переговоры. Может быть, придет время, когда станут необходимым прямые отношения", - заявила Зурабишвили в интервью грузинскому Первому каналу.



По ее словам, диалог и переговоры не означают, что грузинская сторона пойдет на уступки. Зурабишвили также отметила важность сохранения существующих диалогов с Россией - Пражских переговоров представителей двух стран Зураба Абашидзе и Григория Карасина и Женевских переговоров. Однако, по ее словам, существующие форматы имеют технический характер и они безрезультатны.

"Мы застряли в этих технических форматах, они продолжаются, но ничего не меняется. Изначально я потребовала начать работу над тем, чтобы придать и вернуть Женевскому формату политический масштаб, потому что Женева начиналась как политический уровень, а затем опустилась до технического уровня", - заявила президент. Она добавила, что Грузия не использует все дипломатические ресурсы в решении данных проблем, как, например, Украина.



"По своему опыту я знаю только два способа решения вопроса — война или дипломатия. Третьего пути никто не изобретал. Мы же идем третьим путем и просим наших друзей использовать их дипломатические возможности в нашу пользу", - отметила она.

