Чернобыльская елочка и шестиногие ежики

Впервые в Припяти была установлена новогодняя елочка. В том самом месте, которое прекрасно известно всем игрокам в S.T.A.L.K.E.R. В «Чистом небе» там еще на крыше засел снайпер, которого можно было снять, подобравшись сзади. А, забейте. Елочка получилась красивая. Главное, никакой подсветки не надо. Сама горит приятным радиоактивным светом, даря лошадям Пржевальского незабываемую радость. На самом деле, конечно же, это никакие не лошади Пржевальского.



Это были два пони, которые сбежали от жестокости окружающего мира в Чернобыльскую зону. Несмотря на то, что это были мальчики, у них все получилось. Сказалось благотворное влияние радиации на некоторые репродуктивные функции лошадей-гномов. И теперь Санта-Клаусу вовсе не обязательно прилетать на гребаных небритых оленях, поскольку есть чудесные, экологически чистые лошадки. Они бегают под елочкой в Припяти. Вместе с веселыми многоухими зайчиками и шестилапыми ежиками, у которых вместо колючек то, что делает Милованова министром экономического развития.



На мой взгляд, новогодняя елка в Припяти – это практически идеальная локация для празднования НГ Кабинетом министров Гончарука и Офисом президента. Это, если хотите, символ устремленности Украины в будущее, к вершинам всемирной диджитализации. Самосветящаяся елочка со зверушками, которые, будучи заспиртованными, украсят любую кунсткамеру – наш привет всему миру в условиях «инфраструктурной агрессии России».



На самом деле, никакого моста в Крым нет. Это все у нас знают. Все съемки якобы «торжественного открытия крымского моста» делались в одном неотапливаемом павильоне «Мосфильма» при помощи комбинированных съемок и живого кота. А знаете, почему так долго не открывали якобы железнодорожное сообщение с нашим Крымом?

В принципе, весь Кабмин можно в дальнейшем разместить в Припяти – новейшем центре сверхсовременных технологий. Это решит многие проблемы нынешней власти. Во-первых, Гончарук сможет кататься по всему городу на самокате. Во-вторых, решится проблема с новым поколением «соросят». Сейчас у власти второе поколение, и Сорос очень озабочен низкими темпами воспроизводства «реформаторов»

«Незаконный запуск железнодорожного сообщения между РФ и аннексированным Крымом является очередным нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и очередным шагом для тотального воздействия на людей в оккупированном Крыму», – написал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Вне всякого сомнения, основные тезисы ему накидал член Наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко. Ну должен же он хоть чем то заниматься за 588 000 грн. в месяц.Но, на самом деле, никакого моста в Крым нет. Это все у нас знают. Все съемки якобы «торжественного открытия крымского моста» делались в одном неотапливаемом павильоне «Мосфильма» при помощи комбинированных съемок и живого кота. А знаете, почему так долго не открывали якобы железнодорожное сообщение с нашим Крымом? Потому что из-за санкций США агенты ГРУ ГШ МО РФ не могли купить модель железнодорожного состава производства фирмы PIKO. Только недавно Баширову и Петрову удалось пробраться в фирменный магазин PIKO в Гамбурге, расположенный недалеко от квартиры Виталия Кличко, и приобрести там набор с радиоуправлением. Покупка была осуществлена на вымышленное имя «мр. Солбсери». Этот факт был оперативно установлен нашей службой внешней разведки, численность которой превышает «БНД», «Шабак» и DGSE вместе взятые. Недаром ребята едет свой черствый хлеб. В рамках гибридной информационной войны Кремль подал запуск фейкового поезда как свою «победу». Но любой желающий, посмотрев ролики на «Ю-тюбе», может убедиться, что вагончики и тепловозы игрушечные. Кое-где даже нарисованы дельфинчики и чаечки, чтобы скрыть немецкую маркировку. Люди, якобы встречающие поезд в Севастополе, вообще смотрят в другую сторону и машут мобильниками против часовой стрелки. Даже нормально смонтировать прибытие «потяга» сказочники из «Мосфильма» не смогли. Наверное, пили накануне много vodka, а потом играли на balalajka с медведями.Криклий невольно подыграл агрессору, поскольку принял фейк за чистую монету. Это бывает, ведь год у него выдался тяжелый. Заместитель ушла из-за скандала с сексуальным подтекстом, который раздули скрытые агенты Кремля для дискредитации роли блондинок в процессе управления украинским государством. К тому же сроки запуска гиперлупа «Пирятин – Львов» поджимают. Вот где настоящие достижения мирового класса!Но вернемся к нашей чернобыльской елочки, которая радует детишек и шестиногиих ежиков с… Ладно, упустим некоторые детали. Так вот, это действительно идеальная локация для Кабмина и поздравления президента на Новый год. Никто еще не поздравлял нацию прямо из Припяти, хотя идея буквально лежит на поверхности. И не просто лежит, а слегка шевелится и потрескивает счетчиком товарища Гейгера. Это же так, с…ка, символично! В новый год с новой радиацией! Плюс куча других несомненных плюсов. В частности, именно в Чернобыльской зоне можно реализовать пилотный проект по продаже украинской земли иностранцам без всяких ограничений. Пусть покупают и вкладывают миллиарды в новые стартапы, коворкинги и сверхсовременные производства по выпуску одноразовых бумажных стаканчиков с идеально подогнанными пластиковыми крышечками. Я вот постоянно на КЛО обливаюсь ихним гребаным кофеем, поскольку присобачить крышку на стакан с напитком – это, с...ка, та еще головоломка. Надо учитывать степень нагрева пластмассы, форму стаканчика и траекторию неизбежного расплескивания напитка на штаны.В принципе, весь Кабмин можно в дальнейшем разместить в Припяти – новейшем центре сверхсовременных технологий. Это решит многие проблемы нынешней власти. Во-первых, Гончарук сможет кататься по всему городу на самокате. Во-вторых, решится проблема с новым поколением «соросят». Сейчас у власти второе поколение, и Сорос очень озабочен низкими темпами воспроизводства «реформаторов» в современных украинских реалиях. А так можно построить в зоне новые корпуса академии госуправления и решить проблему с воспроизводством пид…сов в естественной среде обитания. Лошади Пржевальского же смогли достичь стадного масштаба. Так что мешает нашим «соросятам» добиться того же эффекта?