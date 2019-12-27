Лукашенко предложил России вступить в Белорусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".



"Вы хотите общего президента? Выборы. Я этого не боюсь. А совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже в плане единого государства: вы вступаете в состав Беларуси", — сказал Лукашенко.



По его словам, ни россияне, ни белорусы не будут против такого варианта.



"А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, — тоже", — сказал Лукашенко.



По словам президента, его удивляет, что Россия не предлагает такой вариант.

