Нацбанк впервые за год провел валютный аукцион

Национальный банк в четверг, 26 декабря, впервые за 13 месяцев провел валютный аукцион, на котором выкупил у банков 230 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов в Facebook.



Как сообщалось, регулятор готов был выкупить до миллиарда долларов по курсу 23,25 гривны за доллар. Общий объем заявок составил 275,3 млн долларов.



На 13:30 доллар на межбанке торговался на уровне 23,27 - 23,29 гривен.



Напомним, на прошлой неделе НБУ купил на межбанке рекордные $564,6 млн. Всего с начала года НБУ купил на межбанке $6,9 млрд, продал - $479 млн. Чистая покупка валюты составляет $6,4 млрд.

