Эффективным противодиабетическим средством может оказаться жидкая диета

Британские ученые проводят эксперимент - они набирают добровольцев с диабетом 2-го типа и ожирением, чтобы проверить эффект новой диеты. По словам экспертов, этот рацион позволяет добиться стойкой ремиссии, пишет "Новости Mail.RU". Ожидается, что 5000 добровольцев с апреля 2020 года начнут питаться исключительно жидкой пищей, получая в общей сложности не более 800 калорий в день. Экспериментом руководят ученые из университетов Ньюкасла и Глазго.



Надо сказать, этот подход уже опробовали примерно на 150 добровольцах. После года ограничения в калориях у 46% участников наблюдалась ремиссия заболевания, и год спустя 70% из них все еще находились в ремиссии. Притом, 64% участников, сбросивших более 10 килограммов, находились в ремиссии на протяжении всех двух лет исследования. По словам ученых, чем больше человек терял килограммов, тем больше была вероятность устойчивой ремиссии (сахар в норме и прием лекарств не требуется).



Ученые уверены: когда в организме хранятся слишком большие запасы подкожного жира, его излишки попадают в печень, а оттуда - в поджелудочную железу, что приводит к нарушению ее нормальной работы. В итоге подавляется активность генов, регулирующих выработку инсулина. Следовательно, снижение веса, желательно максимально рано после постановки диагноза, производит стойкий положительный эффект.

