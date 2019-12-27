«Готовим вместе» блюда к новогоднему столу

В воскресенье, 29 декабря, в 09:00 на «Интере» в новом выпуске «Готовим вместе» будет царить праздничная атмосфера, ведь шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский расскажут, как сделать встречу 2020 года вкусной и незабываемой!



«Весь мир уже погрузился во всенародное веселье и ощущение радости, – говорит Андрей Доманский. – Это время, когда и стар и млад начинает верить в волшебство, ждать подарки и осуществления самых заветных желаний». А вот гастрономические желания телезрителей будет традиционно воплощать в реальность шеф-повар Андрей Дромов – в выпуске «Готовим вместе», посвященном новогодним блюдам.



В качестве холодной закуски в этом году шеф-повар предложит зрителям рецепт нежнейшего террина из семги с крабовыми палочками и крем-сыром. Блюдо очень вкусное и незатейливое, но, чтобы правильно его приготовить, нужно следить за тем, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры и желатин не застывал.



«Террин относится к классике французской кухни и является чем-то средним между запеканкой и паштетом, – рассказывает Андрей Дромов. – Вариантов приготовления террина множество, некоторые из них мы готовили в нашей программе – зрители могут пересмотреть прошлые выпуски «Готовим вместе» на YouTube и выбрать, какой именно из рецептов по душе».



Также шеф-повар поделится оригинальным рецептом горячей закуски – ароматного рулета из индейки с пряным свиным фаршем, завернутого в свиную грудинку. А в качестве основного блюда он предложит приготовить сочный запеченный маринованный свиной окорок в клюквенной глазури.



А Андрей Доманский в новом выпуске расскажет, каких правил встречи Нового года придерживаться, чтобы 2020-й был успешным и богатым на новые впечатления. Почему обязательно нужно отмечать в большой компании, накрывать на стол большое количество блюд и практично подходить к выбору подарков близким?



Не пропустите новогодний выпуск кулинарного проекта «Готовим вместе» – в воскресенье, 29 декабря, в 09:00 на «Интере»!

