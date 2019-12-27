Зеленский лучше отстоял свою позицию перед Путиным, чем Порошенко – Тейлор

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что Офис президента занимает более уверенную позицию в отношении Кремля, чем при руководстве пятого президента Петра Порошенко.



Об этом он рассказал в интервью Зеркалу недели.



"Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина по этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина», – сказал он.



Дипломат добавил, что ряд разговоров и встреч украинского и российского президентов «создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось Порошенко».

