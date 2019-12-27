Названы 8 стран, которые больше всего загрязняют мировой океан

Хоть ученым и удалось изобрести способ для переработки любого вида пластика, проблема загрязнения осталась. Большинство пластикового мусора в океане - 63,6% - приходится всего на восемь стран, и большинство из них расположены в Азии.



Об этом пишет Bloomberg.



Эти восемь стран - Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия.



Больше всего критики и ответственности за ситуацию в океане экологи возлагают на Китай, который с 1 января прекратил принимать переработанные пластиковые отходы, генерируемые богатыми экономиками.



Считается, что этот шаг повлек усугубление и без того глубокого кризиса загрязнения океана пластиком. Но Китай не единственный виновник здесь. Мусор в океане генерируется новоиспеченными потребительскими классами Азии, подавляющее большинство из которых не имеют доступа к сбору мусора, современным свалкам и сжиганию отходов.

