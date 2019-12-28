Скончался звезда Игры престолов

Американский актер Эндрю Данбар, запомнившийся по роли в Игре престолов, умер в собственном доме в Белфасте на 31-м году жизни, сообщает The Extras Dept.



Причины его смерти в настоящее время не известны. В культовом сериале Данбар сыграл Старка и двойника Теона Грейджоя.



"Больше всего его запомнят за его добрую душу и заразительную личность. Спасибо за все, что ты сделал для нас, Эндрю. Мы будем очень скучать по тебе", – выразил соболезнования актер Энди Макклей.

