Насилие в отношении детей в горячих точках участилось в три раза с 2010 года - ЮНИСЕФ

С 2010 года количество случаев применения насилия в отношении детей в кризисных регионах выросло почти в три раза и превысило 170 000.



Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), обнародованные 30 декабря.



"За последние десять лет число зафиксированных случаев применения насилия в отношении детей в горячих точках выросло почти в три раза. В общей сложности зафиксировано свыше 170 тысяч случаев насилия в отношении детей во время военных действий с начала 2010 года", - говорится в сообщении.



Как отмечается, только в 2018 году установлено свыше 24 тысяч случаев насильственных и жестоких действий в отношении детей.



В около половины этих случаев дети были убиты либо травмированы вследствие авиаударов либо действия противопехотных или миноментних мин. В целом применением насилия против детей считаются убийства, увечья, сексуальное насилие, похищения, отказ в предоставлении гуманитарной помощи, рекрутирование для участия в боевых действиях и атаки на школы и больницы.



В ЮНИСЕФ также отметили, что количество стран, в которых сейчас идут боевые действия, является самым большим за последние три десятилетия. Странами, где дети подвергаются самому большому риску, в ЮНИСЕФ назвали Сирию, Йемен и Афганистан.



"Конфликты во всем мире продолжаются дольше, приводят к большему кровопролитию и большему числу жертв среди детей", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.



При этом, по её словам, гораздо больше случаев насилия против детей остаются незадокументированные.



Как сообщалось, по итогам 2018 года Украина оказалась на пятом месте в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв от наземных мин и взрывных устройств. За год от них погибли или получили ранения 325 человек. В общей сложности в течение 2018 года в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6897 человек. Большинство жертв - мирные жители, из которых свыше половины - дети.

