Уголовное наказание за "пьяную езду" отложили

Введение уголовной ответственности за пьяное вождение и под действием наркотиков вступит в силу не с 1 января, как планировалось раньше, а с 1 июля 2020 года, сообщает ТСН.

Как сообщается, закон 7279-д, который призван разделить понятия уголовного правонарушения и уголовного проступка, должен был вступить в силу 1 января. Именно под последнюю категорию документа должно подпадать вождение в нетрезвом виде.

Но после принятия нового закона №321-IX пьяных водителей начнут привлекать к уголовной ответственности лишь от 1 июля 2020 года. Такую отсрочку объясняют тем, что не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел.

К тому времени такое нарушение будет считаться административным и, как и раньше, будет тянуть за собой штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение права управления на определенный период.

Уже с 1 июля в Уголовном кодексе Украины появится новая статья 286-1 относительно вождения в нетрезвом состоянии. В частности, предполагается штраф нарушителям от 17 до 32 тысяч грн и лишение права управлять авто на срок до трех лет. В случае повторного правонарушения штраф составит до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.