Генетика и иммунотерапия изменили лечение рака легких

Михаил Тер-Ованесов, доктор медицинских наук, заместитель главного врача по онкологии и хирургии ГКБ №40, констатирует: "Генетические основания развития самого рака легких на сегодняшний день не известны. Вообще до XX века медики обсуждали, необходимо ли это заболевание рассматривать отдельно. Только по мере распространения курения, как значимого фактора, отметился рост частоты рака легкого. В 30-40-е годы он перерос в настоящую эпидемию, когда статистика заболеваемости кратно увеличилась.



Сейчас, несмотря на развитие медицины, рак диагностируют обычно на 3-4 стадиях: это более 70% от всей популяции пациентов. Это определяет и общий исход лечения. К сожалению, согласно общей статистике, процент выживаемости составляет только около 5-7% на круг, а для ранней стадии показатели пятилетней выживаемости не превышают 70%. Однако ситуация может измениться.



В прошлом году Нобелевская премия была присуждена за разработку и открытие иммунотерапии - препаратов моноклональных антител, направленных на контрольные точки иммунного ответа. Они позволяют иммунитету распознавать опухоль. Было разработано несколько иммунных препаратов. И наибольшее значение среди них имеют препараты Анти-PD, которые воздействуют на контрольные точки иммунного ответа. Эти препараты сделали реальностью длительную выживаемость пациентов с диссеминированными формами рака легкого.



Генетика тоже вносит свой вклад - генотипирование рака является очень важной диагностической программой. Это в особенности касается пациентов без вредных привычек. Так, при развитии аденокарценомы мы можем часто найти характерные мутации, которые индуцируют развитие рака легкого - драйверные мутации. При выявлении этих мутаций возможно подобрать таргетную терапию, которая будет точечно воздействовать на индуцирующую мутацию, блокируя рост и развитие опухолевых клеток.



Что касается остальных групп рака легкого, особенно у курильщиков, то здесь генотипирование играет не столь важную роль. Хотя полезным является определение общей мутационной нагрузки в опухоли. По этому фактору можно предсказать эффективность иммунной терапии. На практике это позволяет иногда отказаться от комплексной терапии, включающей химиотерапию, в пользу исключительно иммунотерапии".

