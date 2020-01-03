Парень приговорен к пожизненному сроку за убийство одногруппника и его матери – прокуратура

В Сумской области суд признал виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к пожизненному лишению свободы 20-летнего юношу, который лишил жизни двух человек - 36-летнюю женщину и ее 17-летнего сына.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, 26 октября 2017г с.Гай-Мошенка Ахтырского района рано утром хозяин дома обнаружил тела супруги и сына без признаков жизни. Правоохранителям удалось оперативно установить, а затем и задержать молодого человека, который обоснованно подозревался в убийстве женщины и молодого человека.



"Им оказался в то время 18-летний одногруппник погибшего, который проживал на соседней улице. Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а затем и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение, несовместимое с жизнью. Приговор юноша ожидал в СИЗО", - говорится в сообщении.

