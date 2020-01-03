США ввели запрет на фруктовые ароматизаторы для электронных сигарет

Власти США объявили о введении запрета на картриджи для электронных сигарет с фруктовыми ароматизаторами. Из продажи такие электронные сигареты по всей стране должны убрать к началу февраля. Предполагается, что такая мера снизит популярность электронных сигарет среди подростков.



Запрет, отмечает BBC News, не распространяется на ароматизаторы со вкусом ментола, хотя первоначально предполагалось, что ограничение затронет и их.



«Мы должны защитить наши семьи. В то же время, это большая индустрия. Мы хотим защитить индустрию», — пояснил выборочный запрет президент США Дональд Трамп.



Крупнейший в США производитель электронных сигарет Juul изъял из продажи картриджи с фруктовыми ароматизаторами не дожидаясь вступления запрета в силу.



В декабре Конгресс США одобрил поправки в законодательство, повышающие минимальный возраст для покупки сигарет (в том числе электронных) и вейпов с 18 до 21 года.



В США за последние несколько месяцев 55 человек умерли из-за болезни легких, вызванной курением электронных сигарет. Причина заболевания до сих пор не установлена, но у всех пострадавших в легких нашли синтетическую форму витамина Е, который используют в смесях для вейпов.



По данным опроса, проведенного по заказу правительства США, 28% жителей страны в возрасте от 15 до 18 лет курят вейпы хотя бы раз в месяц.

