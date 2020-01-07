Польша жестко раскритиковала МИД Украины за слова о Бандере

Посольство Польши на Украине отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.

Об этом сообщает "Польское радио".



Зеленко ранее заявила, что все народы и страны "самостоятельно определяют и чествуют своих героев".



"Трудно поверить, что такие слова" могла сказать украинский дипломат, заявили в польской дипмиссии. Там отметили, что высказывание Зеленко не было представлено в качестве официального заявления украинского МИДа. Если пресс-секретарь полагает, что "культ Бандеры или Мельника является внутренним делом Украины, то на каком основании Киев выступает за то, чтобы Россия признала голодомор геноцидом, или против московской теории "русского мира"?" — заявили в польском посольстве.



Напомним, ранее послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион выступили с совместным заявлением, в котором назвали оскорбительным чествование на Украине сторонников этнических чисток. Дипломатов встревожило, что в чествовании принимают участие представители власти, в частности Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет.

