Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню

Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская назвала бредовой идею установить на границе с Россией памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере и предложила вместо этого возвести часовню как символ новой жизни и отношений между государствами.



Ранее мэр Ивано-Франковска РусланМарцинкив на своей странице в соцсети Facebook заявил, что в украинском городе Конотоп (Сумская область) в 40 километрах от границы с Россией планируется установить памятник Бандере - лидеру ОУН-УПА*. Этот монумент может стать самым восточным памятником националисту на Украине, его планируется установить лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".



"Все это бредовые идеи, которые не имеют никакого отношения к обычным украинцам. Вместо памятника националистам и псевдогероям на российско-украинской границе следует возвести православную часовню Рождества Христова как символ начала новой жизни, любви, благополучия и добрососедских отношений между нашими странами", - сказала РИА Новости Поклонская.



Депутат считает, что украинский национализм стал "настоящей болезнью, которую пора внести в медицинские справочники по психиатрии".



"…Хорошо, что не замахнулись переименовать какой-нибудь город в Бандеровск - ну чтобы в очередной раз насолить России! …Эти бредовые идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам", - отметила Поклонская в своём Telegram-канале.

