Укринмаш отдали Госдепу

Не успело Минобороны Украины объявить о закупке Джавелинов, как Соросята в Укроборонпроме назначили на дочернее предприятие Укрспецэкспорта - Укринмаш ещё одного госдеповского кадра для контроля за закупками тех самых Джавелинов.



Стало известно, что Айварас Абрамавичус в эти дни уволил ставленника Букина - опытного директора дочернего предприятия Укрспецэкспорт ГП «Укринмаш» Олега Калюжного. И конечно же, американское лобби для выполнения функций косвенного продвижения демократии в мире путём торговли оружия, через подконтрольный менеджмент Укроборонпрома продвинуло на эту должность своего воспитанника Юрия Шрамко.



Это очередное юное дарование, судя по резюме в LinkedIn c 2008 по 2012 годы было взято в оборот Агентством по международному развитию США (USAID) -центральным органом государственного департамента Соединённых Штатов Америки. Для многих развивающихся стран USAID выполнял функции советника и, главное, спонсора по развитию государственного управления. Но чаще всего его советники, которые в большинстве своем - штатные агенты Госдепартамента США, этакие "бомбы замедленного действия". Которые "оказывают помощь" в нужном Белому дому направлении.



Одно из основных направлений, где USAID работал с “нулевых”, — республики бывшего СССР. Американское агентство каждую неделю направляет средства на всевозможные проекты поддержку гражданских активистов, создание новых СМИ, консультации по эффективному госуправлению и, конечно же, распространению демократии.



К примеру, проект «Громадське телебачення» (на котором работал теперь уже Укроборонпромовец Мустафа Найем, с чьей подачи начался «евромайдан») так же финансировался из спецфондов Конгресса США.



Но это ещё не все! Бизнес-партнером нового руководителя Укринмаша Юрия Шрамко является представительница «байденовского десанта» Виктория Войцицкая. Вместе они основали IT-шную компанию - эксклюзивного поставщика программного обеспечения, которым пользуются (вдумайтесь!) ФБР, ЦРУ, Командование спецопераций США, Ми6...



Задав тренд с американскими паспортами у новой власти начав с Давида Арахамии, по всей стране начинают проявляться продвиженцы американской демократии под прикрытием “stars and stripes”. И с каждым новым Джавелином их становится все больше...