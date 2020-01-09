Во Франции работают над перезапуском экономических отношений с Россией

Власти Франции работают над перезапуском экономических отношений с Россией и пытаются найти решение, которое бы позволило избежать санкций со стороны США в этой связи. Об этом заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, его выступление транслировалось в сервисе Periscope.



"Не так давно я был в Москве, чтобы гарантировать продолжение решений президента Республики по перезапуску стратегических отношений с Россией. Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой, соблюдая международное право и не будучи стесненными экстерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений с Россией", - сказал глава экономического ведомства, выступая перед представителями различных отраслей французской экономики.



В этой связи он пообещал в течение полугода найти "действующее решение в финансовой области", которое позволило бы не только добиться перезапуска отношений с Москвой, но и "избежать последствий экстерриториальных санкций". По его словам, подобные санкции являются "посягательством на суверенитет нации".

