"Джокер" стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на премию, лидером по числу номинаций стал фильм "Джокер" режиссёра Тодда Филлипса.



Картина претендует на 11 наград, в том числе "Лучший фильм", "Лучшая режиссёрская работа", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучший сценарий" и другие.



Ранее картина Филлипса была удостоена Золотого льва Венецианского кинофестиваля. Сюжет психологического триллера рассказывает историю становления главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена Джокера.



На втором месте по количеству номинаций - фильм "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, он представлен в 10 категориях.



Конкуренцию работам Тарантино и Филиппса составили "1917" Сэма Мендеса (обладатель "Золотого глобуса" за лучший фильм), "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Паразиты" Пон Чжун Хо (обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля).



За звание "Лучшего режиссера" поборются: Пон Чжун Хо с фильмом "Паразиты", Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Скорсезе ("Ирландец"), Филлипс ("Джокер") и Мендес ("1917").



Среди номинантов на премию британской академии в категории "Лучший фильм не на английском языке" "Паразиты" Пон Чжун Хо, "Боль и слава" Педро Альмодоваро и "Прощай" Лулу Ван и Даниэль Мелия.



На звание лучшего актера претендуют Хоакин Феникс ("Джокер"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды... в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два папы") и Тэрон Эджертон ("Рокетмен")



Лучшей актрисой может стать Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Синтия Эриво ("Гарриет") и Джесси Бакли ("Дикая Роза").



Премию BAFTA расценивают как ориентир для определения возможных победителей премии "Оскар". Вручение премии пройдёт 2 февраля.





