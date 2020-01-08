Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Иране
Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Об этом в среду сообщает агентство Fars.
Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Об этом в среду сообщает агентство Fars.
По информации агентства, причиной аварии стала техническая неисправность.
Ранее агентство Reuters сообщило, что самолет потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.
На место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи. "Международные авиалинии Украины" не могут подтвердить факт крушения их самолета.
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