Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Иране

Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Об этом в среду сообщает агентство Fars.

По информации агентства, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее агентство Reuters сообщило, что самолет потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.

На место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.​​​​​ "Международные авиалинии Украины" не могут подтвердить факт крушения их самолета.