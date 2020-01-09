КСИР: 80 человек погибли в результате ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке

Жертвами ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке стали 80 человек. Об этом сообщило в среду агентство Tasnim со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).



Кроме того, отмечается, что в результате ракетного удара были разрушены 104 инфраструктурных объекта на военных базах США.



Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники проинформировала, что ракеты, выпущенные иранской стороной, попали по той части авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке, где американские военнослужащие отсутствовали.



В среду несколько военных объектов США в Ираке были обстреляны баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Ответственность за операцию взял на себя КСИР.



Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после американского удара в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.



