Глава Еврокомиссии призвала США и Иран немедленно прекратить применение оружия

Вашингтон и Тегеран должны немедленно прекратить применение оружия, чтобы дать пространство диалогу для деэскалации ситуации. Об этом заявила в среду в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Применение оружия должно прекратиться сейчас же, чтобы дать пространство для диалога. Мы призваны сделать все возможное для возобновления переговоров", - сказала она.



По словам фон дер Ляйен, коллегия Еврокомиссии провела экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана, проанализировав, в частности, возможное влияние происходящего на ЕС. "Коллегия проанализировала потенциальные последствия текущего кризиса для Евросоюза, например в сферах транспорта, энергетики, миграции, а также для экономического развития", - отметила она, подчеркнув, что ситуация вокруг Ирана "глубоко влияет на всех".



Ситуация на Ближнем Востоке, в крупнейшем нефтедобывающем регионе мира, резко обострилась после того, как 3 января в ходе операции армии США был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал ответить за смерть Сулеймани и в ночь на среду нанес удары по военным базам США в Ираке.



