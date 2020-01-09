Украинцы в декабре 2019 г. продали наличной валюты на $181,5 млн. больше, чем купили

Объем продажи населением наличной валюты в декабре 2019 года превысил объем покупки на $181,5 млн, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).



Согласно данным регулятора, в декабре по сравнению с октябрем украинцы увеличили покупку валюты на 26,8% - до эквивалента $1,669 млрд, продажу на 8,2% - до эквивалента $1,487 млрд.



Как сообщалось, в ноябре 2019 года украинцы купили валюты на $58,4 млн больше, чем продали, в октябре - на $91,5 млн. В сентябре же ситуация была обратной: объем продажи наличной валюты превысил объем ее покупки на $88,8 млн.



"Уже четыре года подряд граждане продают валюты больше, чем покупают. В 2019 году эта положительная разница составляла $177 млн. Объем наличного рынка в целом вырос более чем на 40%", - отметил центробанк в Facebook.



Согласно данным НБУ, в целом за 2019 год украинцы продали наличной валюты на $14,94 млрд, купили - на $14,77 млрд.

