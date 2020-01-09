Иран предупредил о новых ударах по США

Тегеран примет еще более серьезные меры, если США ответят на удары по базам в Ираке. Об этом в среду, 8 января, заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии, сообщает агентство ISNA.



Рабии подчеркнул, что Иран имел право за силовой ответ.



"Мы не боевики, и это было наше законное право. Если США решат ответить на это, мы примем более действенные контрмеры", - заявил Рабии. Он поблагодарил Корпус стражей исламской революции за "проведение точной операции, в ходе которой американская база в Ираке была атакована без возможности обороняться", - говорится в сообщении.



Рабии заявил, что "с этого момента Трамп точно не будет в безопасности в регионе", в том числе по причине "деятельности некоторых групп".



"Но действия таких групп не связаны с Ираном. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран. И если эти люди захотят что-то предпринять [против США], то это будет их личное решение", - подчеркнул он.



Али Рабии также прокомментировал обсуждаемую в ряде СМИ вероятность удара по объектам США в других странах региона, в частности, в Объединенных Арабских Эмиратах.



"Если США больше не будут проводить безжалостные операции, в регионе наступит мир. У нас же нет никаких планов операций против других стран, в особенности мусульманских. Эти государства заявили, что не позволят США действовать против Ирана", - сказал Рабии.



По его словам, в данный момент Тегеран "предполагает, что Америка не станет проводить еще одну глупую операцию".

