Сивохо назвал церковь посредником в урегулировании конфликта на Донбассе

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо использовать Украинскую православную церковь в качестве посредника.



Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".



"Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по обе стороны конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Церковь может выступить посредником", - сказал он.



Кроме того, одним из условий восстановления мира на Донбассе Сивохо считает "молчание со стороны тех, кто разжигал войну".

