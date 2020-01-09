В Иране назвали сроки опознания жертв катастрофы украинского лайнера

Установление личностей погибших при крушении Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" займет три или четыре дня при работе 24 часа в сутки, сообщает агентство ISNA со ссылкой на организацию судебной медицины Ирана.



Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. На борту лайнера находились около 180 человек, все они погибли.



"Несколько команд специалистов будут работать 24 часа в сутки, чтобы за 3-4 дня, максимум за неделю, установить личности всех погибших и передать тела их семьям", - заявил глава отдела по связям с общественностью и международным делам организации судебной медицины Ирана, добавив, что, возможно, потребуется также опознание погибших их близкими.

