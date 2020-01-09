Особенности эксплуатации автомобильных регистраторов зимой

Многие водители оставляют регистраторы «ночевать» в машинах, поскольку используют режим парковки или попросту не хотят лишний раз извлекать и вставлять кабель питания. И если в плюсовую температуру «ночевки» не сказываются на состоянии компонентов, то в суровый зимний минус устройства могут получить серьезный ущерб. Эксперты интернет-магазина Bezpeka Shop рассказали, как защитить автомобильный «черный ящик» от поломок в зимний период.

Что может произойти с видеорегистратором после морозной «ночевки»

Прежде чем оставлять видеорегистратор на ночь, посмотрите в инструкции температурный диапазон эксплуатации. Если нижний предел — от 0 до минус 10, устройство нельзя оставлять в холодном салоне. Учитывайте, что производители указывают предельную минусовую температуру, малейшее понижение которой приведет к гарантированной поломке.

Большинство качественных регистраторов спокойно выдерживают холода до минус 10 градусов, но ощутимо «страдают» при более сильных морозах. В первую очередь низкая температура негативно влияет на аккумуляторы и конденсаторы, которые теряют емкость и впоследствии начинают быстро разряжаться. Литий-ионные батареи особенно чувствительны к холоду и могут выйти из строя уже через пару экстремальных «ночевок». В лучшем случае АКБ будет держать заряд 1–2 минуты, в худшем — вздуется.

Сильный мороз и резкие температурные перепады способны навредить электронным компонентам, сократив срок службы микропроцессора и встроенной памяти. Если корпус устройства не защищен от влаги, иней на внутренней поверхности лобового стекла может повредить печатную плату.

Как не допустить поломки видеорегистратора зимой

Оптимальный вариант — хранить автомобиль на отапливаемой стоянке. В этом случае регистратор можно с чистой совестью оставлять в салоне на ночь, чтобы не мучиться с подключением и использовать режим парковки для контроля окружающей обстановки (запись будет включаться при срабатывании датчика движения).

Если такой возможности нет, в сильные морозы забирайте видеорегистратор с собой. Этот шаг позволит уберечь «черный ящик» не только от холода, но и от злоумышленников. Чтобы упростить задачу, используйте комплектное или покупное быстросъемное крепление.

Размещайте регистратор так, чтобы его корпус не находился вплотную к лобовому стеклу. Включайте устройство только после прогрева салона, чтобы не допустить резкого перепада температур.

Советы по выбору морозостойкого видеорегистратора

При визите в магазин охранных систем поинтересуйтесь следующими характеристиками: