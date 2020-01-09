Поданы новые иски на отмену национализации "Привата"

Ряд бывших топ-менеджеров ПриватБанка подали иски о признании недействительными договоров о приобретении акций банка, которые были заключены во время его национализации, пишет Finbalance в четверг, 9 января.



Так, 2 января Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам Александра Дубилета, Тимура Новикова, Олега Гороховского и других.



Отмечается, что с аналогичными исками в Хозсуд в конце декабря обратились и другие бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, которые также владели миноритарными пакетами акций финучреждения, - экс-первый заместитель главы правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-заместитель главы правления Татьяна Гурьева (0,2422%), экс-заместитель главы правления Людмила Шмальченко (0,1614%) и др.



Как следует из судебных материалов, бывшие руководители ПриватБанка в судебном порядке оспаривают в т.ч. операцию bail-in - принудительной конвертации их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабря 2016 года во время национализации, а затем со всеми "старыми" акциями банка были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн.



Отмечается, что в 2017-2018 годах указанные экс-менеджеры уже обращались с исками к государству в Печерский райсуд Киева, однако тогда суд отказался рассматривать их заявления.



Согласно судебным материалам, в декабря 2019 года по искам к ПриватБанку и Минфину в Хозсуд Киева обратилась также ряд компаний, средства которых тоже попали под bail-in.



Напомним, 19 декабря Апелляционный суд отложил дело о национализации Приватбанка до решения Верховного суда по делу Суркисов.



Ранее в НБУ отметили, что результаты судебных процессов по ПриватБанку – один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины.

