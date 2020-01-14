Netflix показал официальный таймлайн «Ведьмака»

Netflix опубликовал официальный таймлайн первого сезона сериала «Ведьмак». Это визуальная схема, где отображены сюжетные линии главных героев сериала в хронологическом порядке.





A quick crash course in the multiple timelines of The Witcher. #TheWitcher pic.twitter.com/qdBVq7ih7R — NX (@NXOnNetflix) January 7, 2020

Раньше всего во вселенной «Ведьмака» произошли события, связанные с судьбой чародейки Йеннифер. Она попала в Аретузу (школу магии для юных чародеек) в 1210 году, а затем она прошла через трансформацию и поступила на службу к королю. В сериале все эти события показали во второй и третьей сериях.Затем, если следовать хронологии, идут приключения ведьмака Геральта из Ривии. Первое из них — резня в Блавикене, после которой Геральт получает прозвище Мясника из Блавикена. Следом Геральт и Лютик встречаются с сильваном Торкве, а уже после Геральт убивает Стрыгу.Уже после этих событий ведьмак попадает в Цинтру, где принцесса Поветта и ее возлюбленный Дани обещают ему отдать их ребенка в знак благодарности за спасение от королевы Калантэ. Так Геральт приобретает свое Предназначение — ребенка-неожиданность Цири.И только после всех этих событий королевство Нильфгаард нападает на Цинтру, а княжна Цири спасается бегством. В сериале же эти события показали в первой серии одновременно с резней в Блавикене, что вызвало путаницу в хронометраже и недоумение у многих зрителей.Напомним, сериал «Ведьмак», созданный по книгам Анджея Сапковского, вышел на Netflix 20 декабря. Шоу получило невысокие оценки критиков именно из-за скомканности сюжета. Многие зрители также критиковали сериал из-за того, что в сериале показано несколько временных пластов, но не объяснено, в какой последовательности все это происходило.Как объяснила шоураннер проекта Лорен Хиссрич, это была вынужденная мера, чтобы сразу показать зрителю всех основных героев саги. В первых двух книгах, по которым преимущественно и был создан первый сезон сериала, Сапковский рассказывает о Геральте, а истории Йеннифер и Цири раскрываются ближе ко второй половине цикла.Но несмотря на путаницу в сюжете, зрители тепло приняли сериал, что подтверждает множество мемов и шуток. Особенно всем запомнилась песня барда Лютика, которую до сих пор напевает весь интернет.Премьера второго сезона сериала намечена на 2021 год.