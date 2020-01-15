С возрастом рацион человека должен меняться

У пожилых людей следует ограничивать калорийность питания. Пожилые люди должны меньше употреблять животных жиров, простых сахаров и соли, но при этом получать необходимое количество незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, растительных стеринов, пищевых волокон, витаминов, кальция, калия, магния, железа, цинка, хрома и других микронутриентов.



По оценкам ведомства, средние значения энергетической ценности рациона для мужчин старше 60 лет - менее 2300 калорий, для женщин - менее 2000 калорий. Что касается белков, то 50% должны приходиться на животные белки. Оптимальный объем растительных масел - не менее половины от всех жиров. Идеальный вариант - оливковое масло.



Углеводы рекомендуется преимущественно брать из полисахаридов (крахмала). А вот рекомендованный объем пищевых волокон в сутки - 25-30 граммов. В целом пожилому человеку лучше есть 4-5 раз в сутки, не пренебрегая обогащенными продуктами и БАДами.

