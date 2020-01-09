"Минеру" моста Метро в Киеве продлили срок содержания под стражей

По ходатайству прокуратуры Киева суд продлил срок содержания под стражей мужчине, который 18 сентября 2019г совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро.



"Такое решение Днепровский районный суд г.Киева принял в четверг, 9 января 2020г. Подозреваемый будет находиться под стражей до 16 февраля 2020 года. Кроме того, суд по ходатайству прокурора продлил срок предварительного расследования в указанном уголовном производстве до 17 февраля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, обнародованном в четверг днем.



Как сообщалось, 18 сентября около 16:00 неизвестный мужчина остановился в своем автомобиле на мосту Метро в Киеве и начал угрожать взорвать мост. Четких требований мужчина не выдвигал.



Личность мужчины установлена – Алексей Белько, он уроженец поселка Форос в Крыму, участвовал в операции на востоке Украины, имеет звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах в Киевской области. Его доставили в полицию.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что задержанный находился под действием наркотиков.



20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения для бывшего военного Белько, в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.



Судья Юлия Иванина огласила решение суда, согласно которому Белько избрана мера содержания под арестом на срок в 60 суток с правом внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн.

