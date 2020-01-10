CBS сообщил о двух пусках ракет Ирана по украинскому Боингу

Американский телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что украинский самолет компании МАУ, который упал в Иране, сбила иранская ракета, произведенная в России. "Американские чиновники уверены, что украинский рейс 752 был сбит Ираном.

Американская разведка сняла сигналы включения радара и спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15, после чего вскоре последовала еще один инфракрасная вспышка взрыва", сообщил телеканал.



Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на источники сообщил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.



"Украинский рейс, который разбился возле иранской столицы Тегерана, был сбит зенитным ракетным комплексом, заявили Newsweek сотрудник Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий иракской разведки", - пишет Newsweek.



По мнению источников, лайнер сбил состоящий на вооружении Ирана комплекс противовоздушной обороны Тор-М1, произведенный в России.



"Один сотрудник Пентагона и один высокопоставленный сотрудник разведки США заявили Newsweek, что, по оценкам Пентагона, инцидент носил непредумышленный характер", - отмечает журнал.



Также в статье говорится, что после ракетного удара Ирана по иракским военным базам системы ПВО Ирана находились в активном состоянии.

