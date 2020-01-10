В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде настаивает на том, что украинский Boeing под Тегераном не был сбит ракетой. "Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолёт не попадала. Самолёт более полутора минут горел во время полета, пилоты решили вернуться (в аэропорт).

Причин, почему пилоты не смогли связаться, может быть много. В первую очередь, они должны спасти самолёт", - заявил он в эфире иранского телевидения.



Накануне чиновник уже опровергал версию о попадании ракеты, назвав ее "иррациональной".



В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о ракете не исключается, однако пока не подтверждена.



Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

