В ДНР завели дело о применении украинскими силовиками пыток к пленным

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по факту применения украинскими силовиками и правоохранителями пыток к пленным, потерпевшими по делу проходят 60 человек, освобожденных в рамках обмена с Киевом, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.



Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.



"Следственным управлением расследуется уголовное дело по факту жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением со стороны военнослужащих ВСУ, других военизированных формирований и сотрудников правоохранительных органов Украины, по признакам преступления, предусмотренного статьей 427 УК ДНР "применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.



По данным ведомства, в рамках уголовного дела потерпевшими признаны 60 человек, переданных Украиной в рамках обмена пленными.



"Установлено, что военнослужащие ВСУ, служащие иных военизированных формирований и сотрудники правоохранительных органов Украины… применяли пытки, физическое и психологическое насилие к потерпевшим с целью принудить последних дать признательные показания и оговорить себя и знакомых лиц в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что сейчас следователи собирают доказательства применения пыток, назначены и проводятся судебно-медицинские освидетельствования потерпевших.

