Иран: расследование крушения украинского лайнера может занять два года

На срок до двух лет может затянуться расследование крушения пассажирского самолета МАУ Boeing 737 рейса PS752 в Иране. Такое заявление сделал официальный представитель Ирана, передает Reuters.



По словам чиновника, только расшифровка информации с бортовых самописцев самолета может занять один-два месяца. Иранские следователи предпочли бы сами расшифровать данные черных ящиков, но при необходимости могут отправить их в Украину, Канаду, Францию или Россию, поскольку у властей Ирана "заключены соглашения с этими странами", добавил чиновник.

