Сегодня Иран начнет расшифровку "черных ящиков"

Иран уже в пятницу приступит к расшифровке данных "черных ящиков" разбившегося самолета 737-800 "Международных авиалиний Украины", в случае неудачи готов принять помощь России, Канады, Франции и Украины, сообщило агентство IRNA со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана.

"Сегодня начнется изучение "черного ящика" в лаборатории аэропорта Мехрабад, и, если Иран не сможет извлечь из него данные, он обратится к России, Франции, Канаде или Украине", - заявил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.



Он также отметил, что бортовые самописцы повреждены. "Украинская делегация также считает, что черные ящики повреждены, однако карты памяти разговорного и параметрического самописцев, вероятно, пригодны к использованию", - сказал чиновник.



