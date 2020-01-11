Зеленский: Украина настаивает на полноценном признании Ираном вины за сбитый Boeing

Украина настаивает на полном признании вины со стороны Ирана за сбитый украинский самолет. Об этом заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. "Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину...

... в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины", - говорится в сообщении президента в официальном Telegram-канале.



Зеленский добавил, что ожидает от Ирана, "заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам".



Зеленский, в частности, ожидает от Ирана "заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам".



Президент Украины также выразил надежду на то, что "расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий". "Нашим 45 специалистам должны обеспечить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - заключил Зеленский.



В субботу утром агентство ISNA распространило заявление генерального штаба ВС Ирана, в котором отмечается, что самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". Согласно заявлению, лайнер оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), кроме того, с учетом высоты, на которой летел самолет и его форме он "напоминал вражеский объект". Президент республики Хасан Роухани также заявил, что Иран глубоко сожалеет о случившемся.



