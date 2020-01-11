Потребление автогаза на Украине превысило покупку бензина

В 2019 году на Украине впервые потребление сжиженного углеводородного газа (СУГ) превысило покупку бензина. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на исследование Консалтинговой группы А-95.



Так, потребление автогаза увеличилось на 11,1%, по сравнению с 2018 годом, и достигло 2,03 млн т. Уточняется, что в общий объем включены 110 000 т бутана, которые поступили в качестве сырья на нефтехимический завод Карпатнефтехим.



По данным А-95, в 2019 году объем рынка автогаза в тоннах впервые превысил объем рынка бензина, который составил 1,95 млн т. Эксперты связывают такой рост с рекордно низким соотношением розничных цен газа к бензину А-95. В среднем оно составило 42,2% против 46,1% в 2018 году.



Кроме того, рост потребления автогаза связан с продолжающимся переоборудованием автомобилей под использование пропан-бутана, а также с увеличением спроса со стороны существующих потребителей.



"Потенциал оборудования парка автомобилей ГБО еще не полностью исчерпан, а старые потребители стали больше ездить. Трейдеры также отмечают активизацию промышленных предприятий, в первую очередь, комплексов по осушке зерна. Это создает предпосылки для роста потребления в следующие периоды", - считает аналитик А-95 Артем Куюн.

