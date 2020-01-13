В Украине от гриппа умерла беременная женщина

В результате осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина, врачам удалось спасти ребенка, произведя кесарево сечение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Центра общественного здоровья.



Как отмечается, женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Ребенок выжил.



С начала эпидсезона, с октября 2019 года, зафиксированы уже три летальных случая в результате гриппа. В ЦОЗ подчеркивают, что беременные женщины должны в первую очередь вакцинироваться от гриппа.

