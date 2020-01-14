Британия планирует заключить торговую сделку с ЕС с нулевым тарифом

Правительство Великобритании планирует подписать торговое соглашение с Европейским союзом с нулевым тарифом и нулевой квотой после выхода страны из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Reuters.



По его словам, данная сделка позволит не проводить проверку при ввозе товаров из Великобритании в Северную Ирландию (часть ЕС - ред.), что даст возможность избежать жесткой границы между странами.



"Единственные обстоятельства, при которых будет необходимость проверок, прибывающих из Великобритании в Северную Ирландию, это если эти товары ввозились в Ирландию, а мы не получили - а я надеюсь и уверен, что мы это сделаем - соглашение с нашими друзьями и партнерами в ЕС о нулевых тарифах и нулевых квотах", - сообщил Джонсон.

