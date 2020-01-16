Стала известна дата выхода третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Третий сезон сериала «Мир Дикого Запада» выйдет 15 марта, сообщает Deadline со ссылкой на телеканал HBO. Шоураннер Джонатан Нолан ранее обозначил тему нового сезона как «Новый мир» (The New World).



К своим ролям в сериале вернутся Эван Рейчел Вуд (Долорес), Тэнди Ньютон (Мейв), Эд Харрис (Человек в черном), Джеффри Райт (Бернард), Тесса Томпсон (Шарлотт) и другие. В новом сезоне к актерскому составу присоединятся Аарон Пол (он сыграет строителя по имени Калеб), Венсан Кассель, Лина Уэйт и другие.



Сериал об искусственном интеллекте и о том, могут ли андроиды обладать собственным сознанием, высоко оценили критики — первые два сезона получили в общей сложности 42 номинации на «Эмми».





